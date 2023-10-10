Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что в Евросоюзе еще даже не приняли политическое решение о переговорах относительно вступления Украины в ЕС.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, это произошло после начала полномасштабного вторжения. Мы подали заявку, ее быстро рассмотрели и дали нам статус кандидата. Но вместе с этим статусом кандидата нам еще выписали семь критериев, которые мы должны выполнить», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, эти критерии необходимо выполнить для того, чтобы переговоры о нашем вступлении в ЕС действительно начались. Как отметил Борис Тизенгаузен, пока что даже не приняли в Европейском союзе политическое решение о начале переговоров относительно вступления Украины в ЕС.

«То есть нам дали определенный период, вот семь критериев, которые мы должны выполнить. И независимая комиссия через определенный промежуток времени проведет некий аудит», - заявил Борис Тизенгаузен.

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