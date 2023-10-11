Политический аналитик Валентин Гладких объяснил, что Фицо и в 2014 году был против Украины, но поддержал санкции против рф, потому что не может один человек принимать решение, для этого нужна коалиция.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Выборы в Словакии – это спекуляция и откровенная манипуляция, укоренившаяся в нашей достаточно специфической политической правовой культуре. Фицо выиграл выборы. Фицо просто набрал мандатов больше, чем его конкуренты. Но на самом деле выборы выиграют не те, кто набирает больше мандатов. На моей памяти в Украине были случаи, когда коалицию формировала не та политическая сила, которая приобретала большее количество на выборах», - объясняет Валентин Гладких.

Если говорить о Словакии, рассуждает он, то там просто могут быть два ядра формирования коалиции. По словам аналитика, самостоятельно Фицо не сформирует коалицию, ему придется делиться полномочиями со своими партнерами по коалиции. Следовательно, добавляет он, возникает вопрос, разделяют ли партнеры по коалиции взгляды Фицо на ситуацию в Украине?

«Фицо имел такую риторику и в 2014 году, но в 2014 году он поддержал введение санкций против россии, это после аннексии Крыма. Хотя рассказывал те же вещи, но когда речь шла о реальных шагах, его поведение несколько отличалось. Потому что есть нюансы, об этом тоже не устаю говорить. Политика не сводится к выборам», – подчеркивает Валентин Гладких.

Как отмечает гость программы, у нас почему-то все считают, что единственное, чем занимаются политики, это работают нам тем, чтобы победить на выборах. Он объясняет, что политика – это прежде всего функция социального управления, и выиграв на выборах, вы должны, с одной стороны, не терять свой электорат, с другой – решать реальные проблемы фермеров, пенсионной системы, производства и т.д.

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