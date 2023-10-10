Политолог-международник Максим Яли рассказал, сможет ли Эрдоган стать посредником в переговорах не только Украины и россии, но Израиля и Палестины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Здесь следует учитывать, что Эрдоган уже давно пытается стать лидером мусульманского мира (Турция – не арабская страна, все это понятно, тем не менее), игроком в этом регионе. В частности, мы видим его усилия как переговорщика между россией и Украиной. Поэтому, конечно, вполне ожидаемыми были усилия и попытки предложить план и стать посредником в очередной волне палестино-израильского конфликта», - отмечает Максим Яли.

Тем не менее, констатирует он, если посмотреть на план, который предлагает Эрдоган, он совершенно не реалистичен. В частности, рассказывает эксперт, речь идет об условиях 1967-ого года, то есть до начала войны и до того, как Израиль оккупировал палестинские территории, как это рассматривает арабский Восток, или взял под контроль и отвоевал эти территории, как считает сам Израиль.

«А главный здесь вопрос в восточном Иерусалиме. Поселения, которые построили израильтяне на палестинских территориях, – это один вопрос, а вот символический религиозный вопрос восточного Иерусалима крайне важен. Это так же, как Зеленскому согласиться признать аннексированные территории за россией уже по итогам полномасштабной войны 2022-2023 годов. Конечно, все прекрасно понимают, что для него это означает политическую смерть», – объясняет Максим Яли.

И так же, констатирует он, для Нетаньяху. Как объясняет эксперт, если Нетаньяху уже допустил такие атаки, допустил огромное количество смертей среди гражданских, допустил огромное количество пленников, а после этого допустит еще потери территорий – это будет означать полную победу Ирана и политическую смерть самого Нетаньяху.

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