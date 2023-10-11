Об этом он рассказал на своем канале.

«Недавно появилась новость, что Украине готовятся выделить от 50 до 100 миллиардов долларов помощи на целый год сразу. Это очень приличная сумма, потому что всего Соединенные Штаты нам предоставили помощь за это время от 50 до 55 миллиардов. Если мы говорим, что на год от 50 до 100 миллиардов планируют заложить, то это серьезно», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, возникает вопрос, почему в Белом доме хотят так быстро принять эту инициативу. Как отметил Борис Тизенгаузен, всё дело в том, что демократы понимают, что с приближением выборов в США у республиканцев всё меньше и меньше желания идти навстречу демократам.

«Там, как всегда, пойдет классическая предвыборная война, у них это тоже всегда бывает, общий язык находить будет сложно», - заявил Борис Тизенгаузен.

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