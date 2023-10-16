Политолог-международник Дмитрий Левусь объяснил, что раньше у Украины и Румынии было много проблем, но сегодня, когда у всех нас общий враг – россия, наше партнерство растет.

Об этом он рассказал в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«По-моему, очень интересный визит. Я просто вспоминаю другие времена, когда Румыния воспринималась как враг. Помните, это постоянные проблемы с румынскими и молдавскими меньшинствами, потом был остров Змеиный, по которому шли суды, делили там шельф, Бессарабия... То есть много там было. Но после 2014 года, а особенно после 24 февраля 2022 года выяснилось, что большинство проблем надумано», - отмечает Дмитрий Левусь.

Как он объясняет, эти проблемы есть, но на самом деле они не критичны, потому что, как только нет вмешательства россии, отношения Украины или с Польшей, или с Румынией вдруг налаживаются. В румынском политикуме, рассказывает эксперт, на провокации или протесты способны, например, известная Шошоаке, однозначно работающая с российским посольством, и партия «AUR», но это откровенно маргинальные политические силы.

Сейчас, констатирует гость программы, Румыния, можно сказать, уже тоже находится на передовой НАТО и ЕС в этой великой российско-украинской войне, в частности, это и беспилотники на ее территории, и усиление румынской ПВО. Поэтому, утверждает он, Румыния будет менять свою позицию, она будет больше склоняться к Украине, а это уже и подготовка украинских пилотов на F-16 на румынской авиационной базе, и политическая поддержка, и стратегическое партнерство, и зерновой коридор.

«Это не мы напросились на визит в Румынию, это прежде всего выгодно румынам по многим причинам. Румыния зарабатывает с транзита – раз. Румыния фактически заменила сейчас по транзиту Польшу – два. И я думаю, она только будет накручивать это увеличение экспорта. Третье – благодаря помощи и деньгам ЕС она модернизирует свои порты. Четвертое – благодаря системам НАТО, которые сейчас в Румынию перевезут для обеспечения нового зернового коридора с Болгарией и Турцией, она усилит собственное ПВО. Потому что они взяли на себя инициативу зернового экспорта. И последнее, вишенка на торте – это Молдова, Приднестровье. Они понимают, что без стратегического партнерства с Украиной, будет очень трудно повторить пример Карабаха», - объясняет Алексей Буряченко.

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