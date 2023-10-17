Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что США умеют балансировать между мощной экономикой и военной силой.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Соединенные Штаты Америки умеют заниматься внешней политикой, их величие не только в военной силе, в армии. Их сила в том числе и в мощнейшей внешней политике, мощнейшей экономической подушке», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, сила Соединенных Штатов Америки в их умении тонко играть и балансировать между мощной экономикой и военной силой. Как отметил Дмитрий Спивак, США умеют так устраивать свою внешнюю политику, что ни у кого не возникает претензий и вопросов.

«И целью многих войн для Соединенных Штатов Америки является не победа, а именно дестабилизация взрывоопасной ситуации в том или ином регионе», - заявил Дмитрий Спивак.

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