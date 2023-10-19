Журналист Роман Цимбалюк сообщил, что, очевидно, на фронте события и дальше будут развиваться так, как идут сейчас, а тем временем в Украине начнется предвыборная кампания.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Выборы однозначно проводится будут. Вопрос – когда? И очень многое зависит от ситуации на фронте на самом-то деле. Технологически, я уже так посмотрел, это возможно сделать. То есть у нас же военное положение продлевается каждых 3 месяца, срок действия одного заканчивается, объявляется избирательная кампания», - Роман Цимбалюк.

С большой вероятностью, рассуждает он, на фронте ничего не меняется, продолжается мочилово, желательно, чтобы мы мочили, а не нас, а тут в Киеве будут такие вот процессы. Поэтому, констатирует журналист, все возможно, но для него все равно избирательный вопрос остается вторичным, потому что вопрос безопасности главный. И тут, отмечает он, есть вопросы к состоянию нашей армии, у ее военному потенциалу.

«Он достаточно высок. Мы прекрасно понимаем амбиции российской армии при наступательных операциях и в этом году, а все начиналось именно с их наступательных операций, Соледар, Бахмут, полностью его разрушили, и то высоты, в принципе, многие остаются за нами, и сейчас Лиманское направление. Этого потенциала достаточно, чтобы сдерживать вторую армию в Украине, как показала полномасштабная война. Многие кричали, что это вторая армия мира. Они тоже учатся, но, тем не менее, все-таки какой-то паритет сохраняется», - утверждает Максим Яли.

В целом, рассуждает Роман Цимбалюк, так и есть, но все равно будет тяжело, и после выборов тоже. Тем не мене, подчеркивает он, Украина была, есть и будет, это аксиома, остается только один вопрос – в каких границах, что и решится на поле боя.

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