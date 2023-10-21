Об этом она рассказала в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

По мнению гостьи программы, на такое эмоциональное обращение Байдена к нации повлияло и общение с Владимиром Зеленским. В частности, она говорит и о формуле мира, и о предложениях по созданию новой архитектуры глобальной безопасности, о чем мы всегда говорим. Как подчеркивает экспертка, мы в этом плане проводники, столкнувшиеся с масштабным злом, а оно сегодня уже проявляется и на Ближнем Востоке, это и россия, и «Хамас».

«Здесь момент такой, что в этом разговоре вспомнили о том вооружении, которое уже американцы передали. Мы можем вспоминать, как Байдена допрашивали на Генассамблее все, кто мог, даст ATACMS или не даст. Как тогда ответил Байден? Он сказал: «Все, что было в запросе президента Украины, мы все выдали». Но тогда не озвучили. И 17 октября, я думаю, войдет потом, после нашей победы, когда уже историки будут анализировать, как день определенного взлома, перелома хода в этом году военной кампании», - отмечает Светлана Кушнир.

По ее словам, очевидно, в разговоре с Байденом Зеленский заверил его и объяснил, что Украина уже показала всему миру и, прежде всего, республиканской партии, которая его там кусает, как украинцы используют переданное оружие, в том числе и ATACMS. Поэтому, убеждена экспертка, республиканцы сейчас должны немного прозреть. В целом же, отмечает она, это обращение Байдена к нации можно считать началом его предвыборной кампании.

«По моему мнению, Байден говорил не об оружии, он говорил о глобальном миропорядке, он говорил о совместной с Владимиром Зеленским поддержке демократии во всем мире. Не зря он упоминал и об Украине не единожды, и об Израиле. Поэтому, да, это можно считать началом определенной политической кампании со стороны Байдена, но мне кажется, эта яркая эмоциональная речь, которая и по сути была очень крутая, рассчитана именно на неопределившихся. То есть Байден пытается бороться за антисистемный электорат, возможно, который на Маска засматривается, чтобы подтянуть его в глобальную повестку», - рассуждает Алексей Буряченко.

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