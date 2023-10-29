Политолог Виталий Кулик заявил, что международные организации и международное право провалились, мир стоит в преддверье мировой войны, которая не будет похожа ни на Первую мировую, ни на Вторую.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По мнению гостя программы, сегодня мы действительно стоим на пороге глобальной войны. Как он отмечает, возможно, не в том варианте, в котором мы привыкли анализировать и оценивать мировую войну как блоки, имеющие между собой линии фронта и вовлеченные в военный конфликт напрямую. Нет, констатирует эксперт, речь идет о глобальной войне разными силами и средствами, разной степени гибридности.

«Фактически после начала российской агрессии против Украины мы получили ситуацию, когда мир выяснил для себя, что существовавший до того международные правила и миропорядок не срабатывает, нет никакого института, способного предотвращать военные конфликты, и когда сила как последний аргумент становится основным инструментом разрешения противоречий», - объясняет Виталий Кулик.

Так что, констатирует он, оказалось, что вся та риторика, весь тот багаж, который наработали международные организации за последние 50 лет миропорядка, все эти институции, все эти идеи обанкротились в большей степени. И все эти институции, подчеркивает политолог, которые должны были предотвращать конфликт, ОБСЕ, ООН, различные региональные организации, связанные с безопасностью, себя не оправдывают.

«Они не предотвратили войну в Украине, не предотвратили разрешение карабахского кризиса, мы имели за последние несколько лет 2 карабахские войны, успешные для Азербайджана, мы видим решение войны hard варианта на Ближнем Востоке, мы видим обострение ситуации в Африке и другие проблемы, точки разлома, конфликтные зоны, которые начинают либо обостряться, либо возникает напряжение. И там тоже проявляются те элементы, когда сила выходит вперед. Это очень похоже на то, как было перед мировой войной», - заключает Виталий Кулик.

Как сообщала Politeka, Васильев объяснил, что, работая с театром, ты работаешь с музыкой, литературой, художественным искусством, поэтому становишься настоящим искусствоведом.

Также Politeka писала, что Устенко рассказал, как войны влияют на мировую экономику.





