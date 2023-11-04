США и ЕС обсуждают с Украиной возможность переговоров по России - срочные дискуссии о них начнутся до конца года или немного больше.

Об этом пишет NBC.



По данным телеканала, в этих обсуждениях, в частности, говорилось о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

В частности, одно из таких обсуждений состоялось в прошлом месяце на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Эти дискуссии отражают ситуацию на фронте и политическую ситуацию в Европе и США. Но обеспокоенность американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине.

В правительстве США обеспокоены тем, что война в Украине привлекает меньше внимания из-за конфликта между Израилем и ХАМАС. Западные чиновники опасаются, что такое изменение может усложнить получение дополнительной помощи для Украины.

Чиновники также заявляли, что у Украины, вероятно, будет время до конца года или немного больше, прежде чем начнутся более срочные дискуссии о мирных переговорах. Американские чиновники поделились своим мнением по поводу таких терминов с европейскими союзниками, отмечает телеканал.

В то же время у администрации Байдена нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с Украиной.

По словам чиновников, Путин все еще считает, что может "переждать Запад", либо продолжать воевать, пока США и их союзники не потеряют поддержку финансирования Украины, либо пока борьба за поставку Киеву оружия и боеприпасов не станет слишком дорогой.













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