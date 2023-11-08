Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине (2009-2013) Григол Катамадзе рассказал, что ситуация с Саакашвили на самом деле сложнее, чем кажется, но свою оценку реформаторы получают уже после смерти.

Об этом он рассказал в программе «ОБЛИЧЧЯ. UA. Портрет сучасної нації».

По словам гостя программы, что касается Саакашвили, то здесь очень много есть моментов, которые вряд ли можно объяснить, для этого надо окунуться в грузинскую реальность, чтобы понять, что там происходит. В частности, отмечает он, мы часто слышали о том, что возвращение Саакашвили в Грузию и его возможный арест вызвал бы негодование и массовые митинги в Грузии, но мы увидели, что этого не произошло.

«Невозможно поверхностно просто сказать, почему не вышли. Не ответит вам никто на этот вопрос, каждый скажет что-то свое. А окунувшись там, можно будет понять. И второе, мне кажется, что ответ на вопрос, что сделал Саакашвили для Грузии, будет дан не при нашей жизни», - рассуждает Григол Катамадзе.

Как отмечает гость программы, он никогда не проводил параллели и не сравнивал Саакашвили с кем-то из грузинских царей, как это часто любят в Грузии. Тем не менее, рассказывает он, если бы мы вдруг очутились во времена великого грузинского царя Давида Строителя, при котором был Ренессанс Грузии, который создал на Кавказе одно мощное большое государство, то простые горожане сказали бы, что он просто кровопийца.

«Потому что он очень много крови пролил, в том числе отрубая головы непослушным князям, которые не хотели объединяться в единое большое государство. Но прошли столетия. Сейчас вы разбудите любого ребенка ночью и спросите, кто такой Давид Строитель, он скажет, что это наш великий царь, и будет рассказывать о том, как он объединил земли, как он сделал мощное государство, какие он военные успехи имел и так далее. Поэтому я думаю, что реформаторам дают оценку уже после их жизни, к сожалению», - объясняет Григол Катамадзе.

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