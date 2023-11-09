Политолог Виталий Кулик объяснил, что Запад сдерживает Израиль от уничтожения Сектора Газа, но в таком случае конфликт только отложится и Израиль для себя ничего не решит.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как отмечает гость программы, сначала действительно сложилось впечатление, что речь идет о политике управляемого хаоса, то есть о том, чтобы спровоцировать акцию, решить свои вопросы, накопившиеся противоречия для Сектора Газа. К тому же, напоминает он, проблемы действительно накопились, ведь с 2007 года Израиль ввел блокаду Сектора Газы, было преследование палестинцев, а теперь там гуманитарный кризис.

«Поэтому ситуация, возникший там клубок проблем объективно складывался с участием всех без исключения игроков, которые потом будут играть роль в самой войне. И приложились к тому, чтобы регион взорвался, все», – утверждает Виталий Кулик.

По его мнению, нерадикальными методами решить этот вопрос сейчас невозможно, Израилю нужна наземная военная операция. Тем не менее, добавляет эксперт, западные партнеры, США, ЕС целыми караванами ездят в Израиль и убеждают руководство не начинать наземную военную операцию. По его словам, это в определенной степени напоминает, как Украине говорят не использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории.

«То же они говорят и Израилю: не пересекайте границу, есть красные линии, будьте сдержанны, давайте выходить на деэскалацию. А деэскалация в этом случае – это фактически нерешение стратегических вопросов для Израиля», - объясняет Виталий Кулик.

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