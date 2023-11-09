Политолог-международник Антон Кучухидзе прокомментировал слухи, что Запад давит на Украину и требует от Зеленского проведения президентских выборов в марте 2024 года.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Здесь надо быть осторожным с формулировками, давили или не давили, но у президента Зеленского есть четкая позиция. И во время встречи, например, с госпожой фон дер Ляэн он сказал, что никакого давления от США или ЕС он не испытывает ни по поводу переговоров, ни по другим политическим вопросам. Надо понимать, что с 24 февраля, после героизма Сил Обороны и народа, который стал волонтерить полным ходом, помогать фронту, мы вернули субъектность», - рассказывает Антон Кучухидзе.

По словам политолога, сегодняшняя субъектность Украины очень сильно отличается, например, от субъектности 2014, 2015, 2016 годов и т.д., когда на нас реально давили и рассказывали о Минских договоренностях как единственном пути мира, очень много вещей происходило.

«Поэтому я бы не говорил о давлении, но что есть, например, в инсайдах американских СМИ, так это то, что иногда эти вопросы могли бы подниматься. Опять же, эти инсайды не утверждают 100%, но говорят, что могли бы подниматься эти вопросы. И потом внутри государства разные политики начинают использовать эту тему, манипулировать и тому подобное», - объясняет Антон Кучухидзе.

В целом же, констатирует эксперт, у Зеленского есть четкая и последовательная позиция, когда западные медиа его впервые спросили на этот счет, он ответил, что прежде всего на выборы нам нужен бюджет. Ведь, продолжает гость программы, Зеленский как президент воюющей страны не готов тратить деньги на политические процессы, когда каждая гривна нужна фронту. Кроме этого, добавляет он, все еще остается проблема с наблюдателями на фронте, вот тема и закрывается.

Как сообщала Politeka, Кулик объяснил, что Запад сдерживает Израиль от уничтожения Сектора Газа, но в таком случае конфликт только отложится, и Израиль для себя ничего не разрешит.

Также Politeka писала о том, что Хомутовская рассказала, будет ли в Украине проходить политический процесс во время войны.





