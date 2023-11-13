Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что президентские выборы, очевидно, будут летом или осенью 2024 года, и Зеленскому придется на них идти, потому что он не бросит Украину в войне.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Хочу сказать о том, что я чувствую и что я вижу. Скажу прямо, президент не хочет идти дальше в президенты. Он понимает, в каком страна сейчас положении, и не может прямо сейчас пойти и сказать: «Я пошел, разбирайтесь дальше сами». Это то, что я чувствую от него», – рассказывает Георгий Биркадзе.

В частности, вспоминает эксперт, некоторые люди говорили, что вот записывать каждый день по видео, как это сейчас делает Зеленский, это очень легко. Тем не менее, подчеркивает он, наш президент абсолютно каждый день записывает эти видео, а его работа этим не ограничивается, это только видео, а каждый человек же имеет свой исчерпываемый ресурс.

«Я считаю, что президент не хочет идти, но этого потребуют наши союзники. Потому что, если не сделать выборы, очень много будет спекуляций, прежде всего, от наших соседей (ред. – россиян), которые, к сожалению, настроены к нам знаете, каким образом», - объясняет Георгий Биркадзе.

Поэтому, уверен эксперт, президентские выборы в Украине будут. По его мнению, их действительно проведут в следующем году, только вот еще не понятно, когда именно, но вероятнее всего это будет середина или конец 2024 года. К тому же, добавляет эксперт, и Зеленский уже говорил о том, что вряд ли выборы пройдут в марте, очевидно, их проведут летом или осенью.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что все мэры-коррупционеры, скупающие имения заграницей, должны не просто быть ПЭПами, а сидеть за решеткой.

Также Politeka писала о том, что Кочетков оценил шансы ВСУ на левобережье Херсона.