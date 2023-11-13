Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Самая главная дата – это 5 ноября 2024 года, когда в Штатах пройдут президентские выборы. Для нас, я считаю, это сакральная дата, потому что президент Байден будет опираться на то, что они борются за демократию во всем мире, фактически Украина – это его проект становления, поддержки, отвоевания демократии. И на самом деле очень многое в его победе будет зависеть от того, что будет происходить в Украине», - объясняет Александр Позний.

То есть, констатирует он, на самом деле Украина глубоко в контексте избирательной гонки США, к тому же есть уже и информация о том, что путин будет пытаться всячески тянуть войну до последнего для того, чтобы не дать Байдену сыграть на этом. Кроме Байдена, рассказывает эксперт, от демократов может пойти Марианна Уильямсон или Роберт Кеннеди-младший, хотя он может пойти и как беспартийный.

«Там любопытная комбинация может быть. Для всех очевидно, что он имеет отношение к демократам, но благодаря тому, что он от них не пойдет, а при этом критикует помощь Украине, он сыграет четко на поле Трампа и трампистов, растягивая их электорат, и тем самым высвобождая остатки для Байдена», – отмечает Алексей Буряченко.

По мнению гостя программы, Роберта Кеннеди-младшего в таком случае действительно могут использовать, чтобы оттянуть голоса трампистов. Тем не менее, констатирует он, из всех кандидатов от демократов для Украины лучшим вариантом будет именно Байден, он больше всего поддержку Украины в войне против россии.

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