Эксперт по украино-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах объяснил, что история отношений Украины и арабского мира не загрязнена кровью, поэтому многие страны поддерживают ее в войне с рф.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Украина всегда отличалась от стран Европы как европейское государство по отношению к арабскому миру тем, что у нее чистый лист в истории с арабским миром. Никогда украинские войска не принимали участие в войне против арабских или мусульманских стран, к счастью, никогда мусульманские, арабские воины не заходили на территорию Украины как вражеские, никогда не было противостояния именно Украины и арабского мира по всем моментам», - объясняет Мохаммад Фараджаллах.

В частности, отмечает он, Франция, Великобритания – это страны, которые имеют и значительные материальные ресурсы, и политический вес, но у них проблемы с арабским миром из-за колониального прошлого. И вот, подчеркивает эксперт, Украина, которая ничего плохого никому не сделала, которая имеет серьезную монету – чистоту, поэтому нападение на нее россии очень сильно отзывалось в сердцах арабских граждан.

Что же касается позиции арабских стран в российско-украинской войне, рассказывает гость программы, то он всегда делил их на 3 группы. Первая группа, объясняет он, это страны с абсолютно проукраинской позицией, где и народ, и власть на стороне Украины, а это Марокко, Катар, Кувейт и многие другие.

«Стран, которые антиукраинские или пророссийские, очень мало, это Сирия, потому что это была просто марионетка москвы. И даже сирийский народ раскалывался в этом, те, которые против Асада, за Украину. И третья, самая основная группа, это те, кто по середине, не определились, а это и Саудовская Аравия, это и Египет, это и Иордания, это и Палестина, это и Ирак, это и ОАЭ», - рассказывает Мохаммад Фараджаллах.

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