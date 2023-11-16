Об этом он рассказал на своем канале.
«Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уже сказал, что в общем-то основная цель этой встречи – это восстановить каналы связи в военной сфере с Китаем. Что такое восстановить каналы связи военные?» - сообщил Борис Тизенгаузен.
По словам политтехнолога, после визита Нэнси Пелоси на Тайвань, после сбития китайского дрона над территорией США Китай полностью разорвал связи своих военных с американскими военными.
«Обычно, например, руководитель генерального штаба может общаться со своим коллегой в другой стране, точно так же ВВС по своим каналам, ВМС по своим каналам, понятно, что министры обороны тоже. В общем эти контакты были прерваны, потому что Китай расценил поведение Соединенных Штатов как крайне недружественное», - заявил Борис Тизенгаузен.
Как писала ранее Politeka, Юрий Ванетик рассказал о том, как должно выглядеть лоббирование интересов Украины в США.
Также Politeka сообщала, что эксперт прокомментировал последние инциденты в Южнокитайском море: «Китай зондирует, прощупывает почву».