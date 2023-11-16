Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Китай расценил полет Нэнси Пелоси на Тайвань как недружественный шаг со стороны США.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уже сказал, что в общем-то основная цель этой встречи – это восстановить каналы связи в военной сфере с Китаем. Что такое восстановить каналы связи военные?» - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, после визита Нэнси Пелоси на Тайвань, после сбития китайского дрона над территорией США Китай полностью разорвал связи своих военных с американскими военными.

«Обычно, например, руководитель генерального штаба может общаться со своим коллегой в другой стране, точно так же ВВС по своим каналам, ВМС по своим каналам, понятно, что министры обороны тоже. В общем эти контакты были прерваны, потому что Китай расценил поведение Соединенных Штатов как крайне недружественное», - заявил Борис Тизенгаузен.

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