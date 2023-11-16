Политолог Андрей Золотарев прокомментировал слова западных экспертов о том, что рф будет вмешиваться в выборы США, их ставка – Трамп, а шансы Байдена на победу уменьшаются.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Я бы пока не забегал вперед. Да, уже пошли моделирования голосования, опросы, что из 5 или 6 штатов только в Висконсине Байден побеждает, а в остальных Трамп. Но у Трампа висит хвост, идет шлейф уголовных дел. И как знать, не произойдет ли там такой размен: неучастие Трампа в выборах в обмен на прекращение уголовного преследования. Такого варианта я не исключаю», - рассуждает Андрей Золотарев.

Но пока для демократов, подчеркивает он, не только для Байдена, а для демократов ситуация складывается далеко не лучшим образом. По мнению эксперта, все вполне идет к тому, что демократы могут на долгие годы оказаться в оппозиции, выброшенными из власти, а все из-за экономической ситуации в США.

«Ведь куда больше, чем ситуация на полях сражений в Украине или на Ближнем Востоке, на выбор американцев влияет ценник на бензоколонке. Пока у Байдена на фоне еще и мировых проблем, на фоне геополитики не складывается. И то, что произошло на Ближнем Востоке в любой момент может обернуться каким-то нефтяным катаклизмом», - объясняет Андрей Золотарев.

К тому же, добавляет он, расчет был на то, что контрнаступление ВСУ быстро увенчается успехом и все подойдет к переговорам, только вот для этого нужно было давать вооружение вовремя и в большем количестве. А тут еще и, констатирует политолог, война на Ближнем Востоке сломала всю геополитическую стратегию Вашингтона, ведь он пытался наладить отношения с ключевыми режимами в регионе.

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