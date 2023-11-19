Политолог Игорь Рейтерович заявил, что следующая встреча Си и Байдена вряд ли будет скоро, но важнее то, что начнется сотрудничество на более низком уровне, а это комиссии, военные штабы и т.д.

Об этом он рассказал в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

По мнению эксперта, вряд ли в 2024 году Си и Байден будут лично встречаться, причина тому очень проста и называется она «выборы в США». Как он объясняет, к сожалению или к счастью, западная демократия и демократия сама по себе живет электоральными циклами, Китай же не живет в таком смысле, он может себе позволить как-то планировать по-другому.

«Но я убежден, что 2024 год будет прорывным с точки зрения сотрудничества на более низком уровне: комиссии, военные штабы, штабы военно-морского флота, о которых они договорились, и многие другие вещи. Вот здесь будет интенсификация. Мне кажется, что иногда такая вот бюрократия важнее, чем встреча двух лидеров. Потому что то, что они наработают в 2024, и если оно начнет работать, будет даже не зависеть от результатов выборов», - рассказывает Игорь Рейтерович.

По словам гостя программы, они будут работать по практическим моментам. В частности, убежден он, галлий и германий, такие редкоземельные металлы, в ближайший месяц пойдут из Китая в США, к тому же, они снизят пошлины и санкции, которые наложили на экспорт в Китай. То есть, объясняет эксперт, это такие детали, но они готовятся месяцами, и вот мы в 2024 году таких пазлов будем иметь очень много.

«Так же еще в чем нюанс! За последние полгода начался вывод капитала в США. Постепенно они это делали, не резко, но получилась тенденция, приведшая к чему? К тому, что Си появился в Сан-Франциско», – подчеркивает Алексей Буряченко.

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