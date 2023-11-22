Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что сейчас начинает разрушаться однополярный мир, где доминировали только США.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Этот визит исторический, потому что Джозеф Байден и Си Цзиньпин сегодня являются лидерами двух самых могущественных государств, которым предстоит в ближайшие полтора-два года поделить мир, сформировать новый мировой порядок, сформировать новую конструкцию безопасности, сформировать новые правила игры и поделить территорию», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, любой мировой порядок предполагает распределение территорий, рынков, технологий, денег, ресурсов. Как отметил Дмитрий Спивак, после Холодной войны начал рушиться однополярный мир полного доминирования Соединенных Штатов Америки.

«И вот Си Цзиньпин, приезжая на встречу с Байденом, символизирует для всего мира, что, мол, Китай сегодня бросает открытый вызов и говорит о том, что давай вместе формировать будущий мировой порядок», - сообщил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, были оборваны каналы связи в военной сфере: политтехнолог рассказал, с какой целью Байден встретился с Си Цзиньпином.

Также Politeka сообщала, что эксперт прокомментировал последние инциденты в Южнокитайском море: «Китай зондирует, прощупывает почву».