Российский оппозиционер Марк Фейгин прокомментировал информацию в прессе о том, что помощь Украине от США может сокращаться, и рассказал, как это зависит от выборов в США.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По мнению гостя программы, по этому поводу беспокоиться стоит всегда, потому что процессы идут, в США будут выборы, Трамп оспаривает место в овальном кабинете, и вполне можно допустить, что у него есть шансы победить.

«И он достаточно ясно прокламирует программу, которая предусматривает совершенное изменение политики в отношении Украины. Может, это тоже, знаете, не останется, может, он как такой эксцентричный политик придет к власти и скажет: «Я вообще атомную бомбу дам Украине». Я не знаю, тут все можно допустить», - рассуждает Марк Фейгин.

Но пока что, утверждает он, ситуация в 2024 году под угрозой, позже будут дебаты, будут разговоры и станет более-менее понятно, какой точки зрения придерживаются республиканские оппоненты Байдена и, соответственно, что будет окружение Трампа говорить по этому поводу. Что касается Трампа также, добавляет эксперт, то многие думают, что он сыграет в пользу путину и бросит Украину, но это не так однозначно.

«Не решает это один Трамп, вот в чем все дело. То есть там возникнет очень тяжелое противостояние, если вдруг появится такой план, который Трамп одобрит. Там есть истеблишмент, там есть военное руководство, там просто так его не спишешь, и просто так не заставишь согласиться с такой уступкой», - объясняет Марк Фейгин.

Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил, что россия все больше становится зависимой от Китая, что означает дешевую нефть и расчеты в юанях.

Также Politeka писала, что Биркадзе рассказал, как мы защитим свои подстанции от шахедов.