Политолог Андрей Золотарев объяснил, что США действительно хотели наладить отношения с Китаем в Сан-Франциско, но, очевидно, Си и Байден договорились договариваться дальше.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Для многих это стало неожиданностью, но не для экспертного сообщества, которое отметило, что последние несколько месяцев США делали многое для того, чтобы эти холодные отношения с Китаем несколько потеплели. Тот же Джейк Салливан говорил о том, что не замечены поставки китайского оружия и товаров двойного назначения в рф, хотя на счет товаров двойного назначения можно поспорить», - рассказывает Андрей Золотарев.

Что касается строительства тоннеля под Керченским протоком совместно с рф, отмечает он, то это слухи, а вот то, что заместителем Блинкена назначен специалиста по Азии Курта Кемпбелла, автора концепции «Поворот к Азии», было очень показательно, и это как раз накануне, за 2 недели до саммита в Сан-Франциско.

«США, безусловно, многое ставили на эту встречу. Но, если оценивать ее результаты, по-моему, только по фентанилу они нашли общий язык, поскольку были введены санкции в отношении ряда китайских компаний, которые производили составляющие для фентанила», - отмечает Андрей Золотарев.

Так что, утверждает эксперт, договорились и хорошо, ибо это один из наиболее термоядерных наркотиков, от которого в США погибает порядка 100 тысяч человек, это в 2 раза больше, чем за всю Вьетнамскую войну. Тем не менее, констатирует он, по поводу глобальных вопросов, очевидно, США и Китай договорились договориться позже.

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