Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак объяснил, что Украина долгое время создавала себе кумиров, например, Польша или Борис Джонсон, а пора отстаивать свои интересы самостоятельно.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает эксперт, до недавнего времени мы же молились на Польшу, а сегодня все молчат, хотя он всегда говорил, что это не про дружбу, этого никогда не было, что польсько-украинские отношения – не дружеские, а партнерские.

«Пока совпадали интересы, они нам помогали, а сегодня бабло надо считать – все врознь. Поэтому блокада нашего экспорта, поэтому блокада границ и так далее. Плевать они хотели, что миллиард долларов мы терпим убытки, что мы воюем, что нам кровь из носа нужен этот коридор нашего экспорта. Плевать они хотели на это, у них собственные интересы есть», - объясняет Дмитрий Спивак.

И такая же история, добавляет гость программы, с Борисом Джонсоном, мы его просто обожествляли, боготворили, мы вообще любим кумиров себе создавать. Попутно он напоминает, что мы сразу называли в честь Джонсона улицы, парки, а после того, как он признался в любви к русской классической литературе, мы будем переименовывать это все?

«Борис Джонсон все свои действия на посту премьер-министра тогда в начале войны согласовывал с национальными интересами Великобритании, это их геополитические интересы. Это геополитические интересы Запада были, чтобы мы продолжали воевать, истощать россию как армию, государство, ВПК, геополитического противника. Они нам ничего не должны, они нас ни в чем не предали. Мы просто должны научиться искать ответы внутри себя и поступать так, как выгодно нам», - заключает Дмитрий Спивак.

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