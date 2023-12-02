Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что сейчас Украина стала очень чувствительной темой в американской политике, это позволяет влиять, поэтому помощь затягивается.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, если говорить в целом, то США, ЕС и МВФ – это первая тройка, которая предоставила Украине больше всего денег, в частности, от США с начала войны мы получили около 80 миллиардов. И сейчас, констатирует он, мы ждем 61 миллиард, ждем пакета помощи вместе с Израилем, но обещанного 3 года ждут.

«Республиканцы не на камеру говорят, что они хотят нас поддержать, но такая политика, Украина – очень важно сегодня перед выборами, очень чувствительна для американцев, поэтому у них есть возможности влиять. В политике это нормальная история, мол, помощь будет, но когда заменят Байдена. А мы не можем себе этого позволить», – рассказывает Георгий Биркадзе.

А относительно того, посадят ли Трампа до выборов, утверждает эксперт, то однозначно нет, потому что в США так работает законодательство, что оно защищает любого кандидата, каким бы он ни был. То есть, констатирует он, будь Трамп почти за решеткой, закон бы защищал его, поэтому с ним ничего не будет.

«Я могу сказать, в каком ключе может победить Байден: если мы добьемся до выборов серьезного результата на войне в Украине, это очень важно», - отмечает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Абайдильдинов заявил, что россия сократится до размеров московского княжества.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал победу партии Вилдерса на выборах в Нидерландах.