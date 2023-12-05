Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что россия добивается правого переворота в мире, чтобы блокировать любую помощь Украине, но, например, с Орбаном можно еще договориться.

Об этом он рассказал на своем канале.

«россия возлагает расчет на масштабный правый поворот в мире. Это я имею в виду ультраправых политиков, которые фактически должны побеждать на выборах в европейских странах, затем формировать правительства», - рассказывает Александр Мусиенко.

Как правило, объясняет он, эти политики должны быть евроскептиками, то есть они иногда критикуют санкции Евросоюза против России, мол, они не эффективны, не дееспособны, ничего не принесли. А также, добавляет эксперт, эти политики, конечно, должны говорить, что Украина не станет членом ЕС в каком-то обозримом будущем. И на этом фоне, подчеркивает он, Орбан также является звеном, он должен сорвать переговоры о вступлении Украины в ЕС, но это еще не факт.

«Я думаю, что нет, потому что Орбан продемонстрировал, что он действительно договороспособен. Он сказал, что есть определенная цена вопроса, сколько там он, 10 или 11 миллиардов захотел для Венгрии от ЕС. Это очень просто», - отмечает Александр Мусиенко.

В частности, рассказывает он, там была консультация с венгерскими политиками, озвучили, что Венгрия нуждается в большей помощи, дотациях на свое сельское хозяйство, инфраструктуру и т.д. Поэтому, констатирует эксперт, если не будут забывать о Будапеште, если ему будут давать средства и поддержку, тогда Венгрия согласится на вступление Украины в ЕС, пространство для маневра не исчерпано.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что зима действительно будет вносить свои коррективы в события на фронте, но наши требования к Западу те же – это больше оружия.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, что происходит на левобережье Херсонщины.





