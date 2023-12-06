Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что нам нужно действовать сейчас осторожно, чтобы потом нас не обвинили во вмешательстве во внутриполитическую жизнь США.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Чтобы не давать надежд путину или российской пропаганде, которые сейчас истерят и желчью бросаются, что будет плохо в Украине, что нам не предоставят помощь, надо очень грамотно прокоммуницировать. Но эта помощь в конце концов будет, поэтому не обольщайтесь», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, учитывая, что в США сейчас избирательный процесс, мы должны действовать очень осторожно и продумывать каждый шаг. Как отметил Александр Мусиенко, осторожность необходима для того, чтобы нас потом не обвиняли во вмешательстве во внутренние политические процессы и избирательную кампанию США.

«Здесь они уже должны решить для себя, каким образом привязывать эти пакеты помощи. Но здесь намечается все же раскол партийный, потому что есть вопросы обустройства Юга, очевидно, сейчас будут идти серьезные дебаты», - заявил Александр Мусиенко.

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