Политический аналитик Тарас Загородний объяснил, что риски уменьшения помощи Украине были всегда, поэтому нам надо заняться производством собственного оружия.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как объясняет эксперт, надо понимать, что некоторые слова политиков – это нагнетание обстановки непосредственно в США, там тоже есть своя политика. То есть, констатирует он, начинается фактически президентский цикл в США, они пытаются это все разыграть, кто тут виноват, кто нет, кто тут на коне, кто нет, и мы являемся заложниками этой ситуации.

«Но это было бы гигантским ударом по престижу США, потому что после Афганистана еще и Украина… Кто будет верить вообще США? Тем более, что Байден приезжал в Украину, обещал поддержку и так далее», - отмечает Тарас Загородний.

По его мнению, для нас это означает то, что нужно производить собственное вооружение. Причем, добавляет гость программы, в максимальном количестве, чтобы не зависеть вот от этих игр: дадут или не дадут, когда дадут.

«То есть тыл должен переходить на военные рельсы, производить дроны в первую очередь, ракеты, то, что мы можем производить. Самолеты, конечно, мы произвести не сможем, это и не нужно, но многие виды техники мы спокойно можем освоить, у нас для этого есть и интеллектуальные, и рабочие ресурсы, и все, что с этим связано», - подчеркивает Тарас Загородний.

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