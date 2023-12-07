Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
Как объясняет эксперт, надо понимать, что некоторые слова политиков – это нагнетание обстановки непосредственно в США, там тоже есть своя политика. То есть, констатирует он, начинается фактически президентский цикл в США, они пытаются это все разыграть, кто тут виноват, кто нет, кто тут на коне, кто нет, и мы являемся заложниками этой ситуации.
«Но это было бы гигантским ударом по престижу США, потому что после Афганистана еще и Украина… Кто будет верить вообще США? Тем более, что Байден приезжал в Украину, обещал поддержку и так далее», - отмечает Тарас Загородний.
По его мнению, для нас это означает то, что нужно производить собственное вооружение. Причем, добавляет гость программы, в максимальном количестве, чтобы не зависеть вот от этих игр: дадут или не дадут, когда дадут.
«То есть тыл должен переходить на военные рельсы, производить дроны в первую очередь, ракеты, то, что мы можем производить. Самолеты, конечно, мы произвести не сможем, это и не нужно, но многие виды техники мы спокойно можем освоить, у нас для этого есть и интеллектуальные, и рабочие ресурсы, и все, что с этим связано», - подчеркивает Тарас Загородний.
Как сообщала Politeka, Фесенко рассказал, нужно ли тратить время на разговоры с пророссийскими.
Также Politeka писала о том, что в КМИС и телеграмм-каналах выяснили, за кого киевляне будут голосовать на выборах мэра.