Политтехнолог-международник Максим Яли объяснил, что разногласия между демократами и республиканцами – это элемент каждого предвыборного цикла в США, но нам нужен их консенсус, чтобы получить помощь.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Безусловно, позитивный момент, что наконец-то визиты наших чиновников высшего сорта зачастили, они наконец-то начали встречаться и с республиканцами. Как мы знаем, до этого на волне зрады были статьи и в «Украинской правде» и в The Washington Post, что якобы как раз Зеленский не встречался в прошлом году с ними», - отмечает Максим Яли.

И теперь, констатирует он, есть уже результаты, Байден огласил очередной пакет помощи в 175 миллионов, но другой вопрос, что, к сожалению, пока к консенсусу не пришли. Как утверждает эксперт, здесь визиты наших чиновников крайне важны, безусловно, но не играют ключевую роль.

«Каждый предвыборный цикл, накануне споры между республиканцами, демократами, к примеру, до последнего для доходит шатдаун, когда уже все госучреждения, казалось бы, не должны были получать финансирование, но в последний момент по законам Голливуда они все-таки договариваются», - рассказывает Максим Яли.

По его мнению, с помощью Украине все же будет так же. Тем более, добавляет эксперт, для республиканцев тут же не вопрос, что они не поддерживают оказание военной помощи Украине, наоборот там абсолютное большинство согласны с этим, и глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл неоднократно заявлял об этом. Хоть и в последний раз, отмечает он, сказал, что поддержки не будет, но это уже вопрос внутренней политики США.

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