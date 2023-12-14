Политолог Алексей Буряченко заявил, что наконец мы не просто рассказываем, как сильно защищаем демократию от россии, а показываем другим странам, чем Украина им выгодна.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Мы всегда думали, что мир вокруг Украины крутится, что все должны любить Украину, что все должны помогать Украине, что все нас должны куда-нибудь приглашать, потому что мы такие классные. На самом деле мы сейчас уже осознаем, что это не так. Это уже часть нашего успеха и критического самоосознания, что нужно начинать прежде всего с самих себя, а не говорить, что мы такие классные, если вы нам не поможете, то разрушится демократия во всем мире», - объясняет Алексей Буряченко.

В частности, напоминает он, у нас полностью провалена геополитическая дипломатическая линия с глобальным Югом, со странами Средней Азии, Африкой, Океанией, Латинской Америкой. Как подчеркивает эксперт, у нас не были установлены с ними нормальные отношения, даже посольств не было, а вот сейчас этим, наконец, занялись.

«Мы должны на этот путь смотреть в комплексе. За эти полтора года у нас произошла внутренняя трансформация, у нас произошла очень серьезная внешняя трансформация. И мы начали отходить от прагматичной логики, что странам нужно показывать, чем Украина им интересна, а не рассказывать, что мы Украина, любите нас, потому что мы за вас воюем, за демократию во всем мире», - подчеркивает Алексей Буряченко.

Теперь же, констатирует гость программы, мы приходим в страну из Латинской Америки и говорим: «Уважаемая Аргентина, смотрите, вы можете стать латиноамериканским хабом поставок ваших товаров на богатые европейские рынки через Украину через, соответственно, разблокирование Черноморской акватории». То есть, отмечает он, в вопросах разблокирования Черноморской акватории уже прямой будет интерес голосовать странам Латинской Америки.

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