Политолог Игорь Чаленко заявил, что на самом деле претензии Венгрии к Украине по поводу нацменьшинств не имеют под собой почвы, мы выполняем требования и заслуживаем быть в ЕС.

Об этом он рассказал в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«Я, честно говоря, был в последнее время немножко пессимистом. Это вопрос не только Венгрии, мы увидели позицию Фицо и вообще Словакии, позицию Австрии за несколько дней до проведения. Но когда Словакия шагнула назад, затем Австрия из-за слива в Politico, я тогда полностью понял, что в этом решении Орбан остается один, а Орбан никогда не будет стоять на позиции, когда он в изоляции», - рассказывает Игорь Чаленко.

Тем не менее, отмечает он, все эти споры никак не уменьшают той работы, реформ, которые провела Украина, чтобы отвечать требованиям ЕС, которые нам постоянно подбрасывали, подбрасывают и будут подбрасывать. Попутно эксперт напоминает, что, по словам Урсулы фон дер Ляен, почти 90% рекомендаций выполнено, до марта мы должны выполнить все 100%.

«Большинство из них действительно нормальные эти рекомендации. У меня есть, конечно, вопросы по этим меньшинствам и по квотам. Здесь, мне кажется, нужно все же диалог вести, их пересматривать в сторону более пронационального интереса, тем более во время войны», - отмечает Алексей Буряченко.

Попутно гость программы напоминает, что даже после того, как Верховная Рада проголосовала за изменения в отношении национальных сообществ, венгры все равно заявили, что этого мало и они не видят никаких уступок. По его мнению, это свидетельствует о том, что тема венгерского меньшинства в Украине не имеет под собой какой-либо правильной основы, это просто политика Венгрии, что они защищают своих людей.

Как сообщала Politeka, Буряченко заявил, что, наконец, мы не просто рассказываем, как сильно защищаем демократию от россии, а показываем другим странам, чем Украина им выгодна.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, удастся ли россиянам прорваться.