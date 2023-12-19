Политтехнолог-международник Максим Яли рассказал, почему кремлевские пропагандисты заявляют, что китайские компании не хотят работать с россиянами, и действительно ли это так.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Во-первых, если мы посмотрим на товарооборот, то он действительно растет, в первую очередь из-за того, что Китай является крупнейшим покупателем российской нефти, энергоносителей, угля, но, конечно, по выгодным для себя ценам, которые намного ниже, чем мировые», – отмечает Максим Яли.

Во-вторых, объясняет он, тот факт, что китайские компании не хотят идти на сотрудничество с российскими, это, конечно, риск получить западные санкции, особенно если это касается товаров двойного назначения, не говоря уже о военной номенклатуре.

«На чем, конечно, настаивает россия, ведь ей не хватает тех же снарядов, дронов, всего того, что производит Китай, но то, что он до сих пор отказывается продавать. По крайней мере это та продукция, которая может быть расценена как двойного назначения», - добавляет Максим Яли.

А крупнейший партнер Китая в финансово-экономической сфере, напоминает эксперт, это, конечно, США. Попутно он упоминает и о том, что китайские частные компании уже получали соответственные сигналы за то, что помогали россии обходить санкции, это такое предостережение, почему не нужно идти на сотрудничество с рф. Как объясняет эксперт, в таком случае возможные потери Китая будут больше доходов, а основной экспорт китайской продукции идет на американские рынки.

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