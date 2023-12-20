Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что компромисс с республиканцами не выгодный Байдену, но он ради Украины на него пойдет.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В США все сложно и запутанно, потому что там начались выборы. Республиканцы просто шантажируют Байдена, требуя от него взамен на голосование по пакетам помощи для Украины на 60 миллиардов согласия на ужесточение миграционной политики, всего, что связано с границей, с Мексикой», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, это категорически не выгодно Байдену, но он оказался в тупике, а ради помощи Украине скорее всего пойдет на уступки и на компромисс с республиканцами. Как отметил Дмитрий Спивак, для Байдена очевидно, что отсутствие пакета помощи для Израиля и Украины гораздо серьезнее для его репутации, чем ситуация на границе.

«Некий такой внутриполитический цугцванг устроили для Байдена республиканцы. Байден и большинство демократических представителей в Сенате остались, не ушли на рождественские каникулы. И сейчас они нарабатывают в Сенате вместе с республиканским меньшинством некий такой компромиссный законопроект», - заявил Дмитрий Спивак.

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