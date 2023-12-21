Политический философ Андрей Ермолаев заявил, что войны, которые мы сегодня видим, это войны за суверенитет идентичностей, а также уже заметны угрозы и перспективы штучного интеллекта.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По словам эксперт, главный шок мы уже пережили в 2022 году, когда случилось то, что казалось недопустимым и невозможным, - война. А 2023 год, по его мнению, войдет в большую историю не теми переживаниями и событиями, которые нам кажутся сейчас важными, а скорее всего буквально 2-3 чертами.

«Это как на большом полотне складывают новую картину нового миру, которая рождается из осколков мира, разрушенного к концу 20 века. Я бы выделил тут 2 главные черты, два пазла новой картины: это год искусственного интеллекта и это год войн нового типа», - отмечает Андрей Ермолаев.

Как он отмечает, есть особенность этих войн, 2023 год хорошо это проявил. В частности, объясняет философ, мы видим, что старый язык геополитики, территориального конфликта, империалистический претензий, несмотря на кажущуюся яркость, понятность, не работает, он чего-то не отражает. Поэтому, утверждает он, эти войны - это войны идентичностей, вернее войны за суверенитет идентичностей.

«Что касается искусственного интеллекта, то пока для большинства пользователей это выглядит как очередная игрушка, помогающая писать рефераты, картинки и решить сложные задачки. В действительности самые влиятельные, публично известные, раскрученные интеллектуалы, публицисты уже сформулировали вызов. Искусственный интеллект как возможный новый Абсолют, который начнет замещать растерянному человечеству религиозную веру, авторитет», - рассказывает Андрей Ермолаев.

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