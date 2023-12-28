Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что далеко не все страны в рамках проекта «Один пояс, один путь» смогли вернуть Китаю долг.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Один из локомотивных проектов Китая, личная гордость Си Цзиньпина – это проект «Один пояс, один путь». Суть этого проекта в том, что Китай фактически заливал кучу денег в страны, которые строили у себя инфраструктуру, чтобы путь из Китая в Азию, Африку был прямой и более дешевый», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, «Один пояс, один путь» необходим Китаю, чтобы максимально эффективно торговать с теми странами, которые в этом проекте участвуют. Как отметил Борис Тизенгаузен, этот проект, несмотря на масштабы, начал сталкиваться с серьезными проблемами.

«Китай не просчитал риски, ведь некоторые страны набрали китайских денег, а отдавать потом их не могут. Китаю пришлось реструктуризировать часть долгов. А сейчас Европа не хочет иметь ничего общего с Китаем в рамках этого проекта», - заявил Борис Тизенгаузен.

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