Политолог Игорь Петренко сообщил, что сейчас Украина работает с партнерами по реальным гарантиям безопасности, а не над очередным Будапештским меморандумом.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

По словам эксперта, сейчас Украина активно работает над вопросами гарантий безопасности, была уже и информация в The Telegraph, что готовитися к подписанию 10-летний оборонный пакт с Великобританией, направленный прежде всего на совместные действия в акватории Черного моря и развитие украинского флота.

«Во время пресс-конференции президент отметил, что мы что-то еще не добавили, какую-то информацию оборонного содержания нашим партнерам, и что это домашнее задание мы не выполнили. Следовательно, какой-то компонент этих гарантий не может до конца реализоваться. Что это имелось в виду?», - отмечает Алексей Буряченко.

Как объясняет гость программы, прежде всего надо понимать, что все эти договоренности по гарантиям безопасности индивидуальны, то есть зависят от того, на что готова пойти каждая из стран. К тому же, подчеркивает он, мы хотим гарантии, а не очередной Будапештский меморандум, то есть договор должен быть ратифицирован парламентом конкретной страны, и тогда от него сложнее отказаться. По словам эксперта, с одними мы зафиксируем имеющийся уровень помощи, с другими – расширим, с третьими – сфокусируем.

«Тоже, кстати, один из важных итогов года, был Форум индустрии и обороны США, затем в Украине. И уже мы имеем несколько десятков договоров разного характера, есть рамочные, есть больше о намерениях, а есть более конкретные с разными странами. Но есть внимание на самом деле, география там достаточно широкая, некоторые еще изучают возможности и для них это был приезд для того, чтобы разведать, понять, что и как, а с кем-то мы уже вступаем в фазу совместного производства», - рассказывает Игорь Петренко.

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