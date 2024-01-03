Политолог Алексей Якубин напомнил, что США – это гегемон, который обязан доказывать свое место в мире в том числе и помощью Украине в войне с россией, а гегемония – это о щедрости, а не о плюсах для себя.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Это вызов не только региональной безопасности, я бы сказал, что это вызов мировой безопасности. Это признают даже не западные страны, не важно, например, Индия это назвала мультикризисом. Это оказывает глобальное влияние на экологию, логистику, цены на продовольствие. Мне кажется, что где-то часть политического класса Америки это понимает, и республиканцы, и демократы. Они понимают, что США не могут стоять в стороне, когда идет полномасштабная российско-украинская война», - отмечает Алексей Якубин.

Да, констатирует он, у нас были гарантии, Будапештский меморандум, но здесь есть важный нюанс. Как рассказывает эксперт, если в украинском варианте пишет «гарантии», то в английском – assurance, «заверения». С одной стороны, объясняет он, все документы имеют равноценную силу, что украинский, что английский, с другой – американцы читают англоязычный текст, где написано assurance.

«То, что это слабый документ, это понятно, мы даже с тобой не дискутируем. Но есть ли у них доля ответственности за происходящее сейчас? Огромная. А когда прилетал президент США и выступал в Верховной Раде, что не нужно резких движений, а когда нас разоружили, когда наш ядерный потенциал отдали россии, ракеты отдали россии. Они нам эмбарго угрожали и международной изоляцией. Они угрожали конкретно», – напоминает Алексей Буряченко.

По мнению гостя программы, часть политического класса США это осознает, но демократы и республиканцы как раз расходятся о том, как они видят гегемонию США, как они должны ее доказывать. По словам эксперта, часть американского политического класса забыла, что гегемония на самом деле – это не о плюсах для себя, а скорее о щедрости для других, и об этом нужно упомянуть.

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