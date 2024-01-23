Кандидат экономических наук Иван Ус рассказал, что сейчас на международных площадках начали активно продвигать тему возобновления доверия, но в то же время на сайте ООН речь не идет об обстрелах Украины и Израиля.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Тема Давоса – восстановление доверия. Это не только связано с этим форумом, если посмотрим на сайт ООН, еще в конце это тема №1 – восстановление доверия. И это вызвало определенную критику. Например, возьмем израильского журналиста, который сказал, что после обстрела Украины 29 декабря, затем 2 января специально полез на сайт ООН посмотреть, а написано ли там что-то, что такой ракетный обстрел рекордный в истории был», - рассказывает Иван Ус.

Как отмечает Алексей Буряченко, а это действительно рекордный обстрел был, об этом говорили военные, что он рекордный по комбинированности ракет и их количеству в таком комбинированном варианте. Конечно, утверждает он, есть еще Газа, которая выглядит ярче, но там не было баллистики, там не было много крылатых ракет, комбинированных ударов.

«Мы все привыкли, что вот Сектор Газы, город Газа, город Рафах, еще один город. Там много городов, но площадь всего Сектора Газы – это примерно 60% Киева. То есть это не Киев, это меньше Киева. И здесь следует понимать, что Газа меньше Киева, я уже молчу об Украине», - подчеркивает Иван Ус.

Попутно эксперт вспоминает, как все постоянно слышали и говорили, что нужно смотреть на Израиль, что Израиль – это пример, но 7 октября мы увидели, что не очень он пример. Тем не менее, констатирует гость программы, на фоне всех этих событий этот журналист Сергей Ауслендер зашел на сайт ООН, где так много пишет о доверии, немного о Газе и где-то в глубине уже об Украине, что вот такие обстрелы у нас происходят. В таком случае, утверждает он, понятно, почему они сейчас пытаются восстановить доверие.

Как сообщала Politeka, Спивак заявил, что Моссад сегодня может позаимствовать для себя ряд спецопераций, проводимых СБУ.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе заявил, что риски Третьей мировой есть, это могут быть страны Балтии, а потому ЕС и НАТО должны готовиться, чтобы это предотвратить.





