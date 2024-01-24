Политолог-международник Максим Яли прокомментировал резолюцию Европарламента с призывом к Совету ЕС активизировать 7 статью против Венгрии и объяснил, что это для нас означает.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет эксперт, это шаг для того, чтобы избежать вето Венгрии на принятие решения, в частности, это касается выделения финансовой помощи Украине в размене 50 миллиардов евро. Ведь обычно, напоминает он, решения принимаются путем консенсуса, только Венгрия уже заблокировала выделение финансов Украины, поэтому решили применить такой механизм.

«Главное то, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, то есть это не решение проблемы. Но это такая черная метка Венгрии, потому что, как я отметил, это очень сложная бюрократическая процедура, а времени у нас мало», - объясняет Максим Яли.

А 1 февраля, как отмечает эксперт, Еврокомиссия собирается для того, чтобы голосовать за выделение финансовой помощи, это будет вторая попытка. И в этом смысле черная метка Венгрии, подчеркивает он, – это чтобы продемонстрировать, что есть определенные механизмы, которые можно применить, если Венгрия снова воспользуется вето.

«Но, к сожалению для нас, в Европейском Союзе появился условный Орбан 2. Если до этого это была единственная такая паршивая овца, которая ставила палки в колеса по военной помощи Украине или на уровне сотрудничества с НАТО, то появился еще один соратник – премьер-министр Словакии Фицо», – отмечает Максим Яли.

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