Политолог Виталий Кулик объяснил, что протесты в Башкортостане сейчас начались во время так называемой избирательной кампании в рф, а это уже становится опасно для путинского режима, кто-то начинает свою игру.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам эксперта, до начала беспорядков в Башкортостане в Уфе засветились несколько российских блогеров с имперской позицией, которые рассказывали, как жить национальным меньшинствам, кто они такие и где их место. А дальше, продолжает он, активиста башкирского национально-освободительного движения Фаиля Алсинова задержали и дали ему четыре года, тогда это все превратилось в большие протесты.

«Из сотен активистов движение превратилось в многотысячное почти через несколько дней. Люди, которые никогда не участвовали в политических процессах или акциях, никогда не выходили на какие-то акции протеста, впервые вышли на улицу. Некоторые не понимали последствий, а некоторые вполне осознавали, что их могут вязать. Там нет «Коктейля Молотова», но есть неплохие махачи», – рассказывает Виталий Кулик.

К тому же, отмечает он, на самом деле эти протесты – не единичный случай, просто не все попадало в кадр, порой просто проскакивало в новостях и все. Тем не менее, подчеркивает гость программы, именно эти протесты отличаются тем, что они проходят при развертывании так называемой избирательной кампании в россии. По его словам, пусть это просто транзит власти от путина к путину, но вот происходит и форс-мажор, и это не просто так.

«Возникает слабое место путинского режима. Пусть он супертоталитарный и предполагает максимум концентрации силового ресурса в одном центре, но есть ситуация этого транзита власти хотя бы формального, и во время этого транзита власть наиболее уязвима. И в голове путина или коллективного путина, что вот сейчас, когда власть уязвима, кто-то начинает собственную игру», - объясняет Виталий Кулик.

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