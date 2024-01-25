Эксперт Украинского института будущего Илья Куса прокомментировал колонку экс-премьера Британии Джонсона в Daily Mail, где говорится, что Трамп – это то, что нужно миру, и Украину он не оставит.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Он частично прав, но частично. Во время своего президентства Трамп действительно доказал, что это человек, который не любит переговоры со слабой рукой, это правда. И в этом плане я тоже считаю, что он не кинет Украину. Это не логично вообще ни для какого президента США, и тем более для Трампа», - рассуждают Илья Куса.

С другой стороны, отмечает эксперт, степень его давления на россию – это неизвестная составляющая. То есть, объясняет он, до какой степени Трамп будет готов давить на россию, что еще он может сделать, чтобы оказать давление на россию и при этом не спровоцировать прямое столкновение с НАТО, которое он критикует.

«Он же обвиняет Байдена в том, что тот чуть ли не провоцирует Третью мировую. Из чего можем сделать вывод, что Трамп – человек, который будет пытаться говорить с позиции силы, но при этом его же электорат воспринимает риск столкновения НАТО и россии очень серьезно, они бы не хотели этого. На этот вопрос Джонсон не отвечает, понятное дело. То есть до какой степени Трамп на практике будет готов давить на россию?», - объясняет Илья Куса.

С другой стороны, рассуждает эксперт, Трамп может сделать вид, что он сильнее, и запустить переговорный процесс, это тоже большой вопрос. Тем более, добавляет он, когда Трамп был президентом, он так вел себя в отношении Северной Кореи, были переговоры, но они провалились.

Как сообщала Politeka, Кулик объяснил, что протесты в Башкортостане сейчас начались во время избирательной кампании, а это уже становится опасно для путинского режима.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, дожмет ли ЕС Орбана, чтобы принять помощь Украине.