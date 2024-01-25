Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
«Он частично прав, но частично. Во время своего президентства Трамп действительно доказал, что это человек, который не любит переговоры со слабой рукой, это правда. И в этом плане я тоже считаю, что он не кинет Украину. Это не логично вообще ни для какого президента США, и тем более для Трампа», - рассуждают Илья Куса.
С другой стороны, отмечает эксперт, степень его давления на россию – это неизвестная составляющая. То есть, объясняет он, до какой степени Трамп будет готов давить на россию, что еще он может сделать, чтобы оказать давление на россию и при этом не спровоцировать прямое столкновение с НАТО, которое он критикует.
«Он же обвиняет Байдена в том, что тот чуть ли не провоцирует Третью мировую. Из чего можем сделать вывод, что Трамп – человек, который будет пытаться говорить с позиции силы, но при этом его же электорат воспринимает риск столкновения НАТО и россии очень серьезно, они бы не хотели этого. На этот вопрос Джонсон не отвечает, понятное дело. То есть до какой степени Трамп на практике будет готов давить на россию?», - объясняет Илья Куса.
С другой стороны, рассуждает эксперт, Трамп может сделать вид, что он сильнее, и запустить переговорный процесс, это тоже большой вопрос. Тем более, добавляет он, когда Трамп был президентом, он так вел себя в отношении Северной Кореи, были переговоры, но они провалились.
Как сообщала Politeka, Кулик объяснил, что протесты в Башкортостане сейчас начались во время избирательной кампании, а это уже становится опасно для путинского режима.
Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, дожмет ли ЕС Орбана, чтобы принять помощь Украине.