Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что наконец россия теряет свою опору на Кавказе, ведь в Армении теперь действует Римский статут и уже ставится вопрос о выходе из ОДКБ.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Появился замечательный новый способ избавиться от путина и от путинского режима. Надо всего лишь отправить путина с официальным дружественным визитом в Ереван. Потому что Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду, с 1 февраля в Армении вступил в силу Римский статут. А это значит, что Армения стала 124-ым государством, которое выдаст путина в Гаагу», - сообщает Михаил Шейтельман.

По случаю эксперт отмечает, что в последний раз путин видел Ереван в позапрошлом году на саммите ОДКБ. Тем не менее, констатирует он, путин все же может увидеть Ереван снова, только вот минут на 20, пока за ним не придут и не посадят в клетку, чтобы не сбежал.

Как заявил премьер-министр Пашинян, рассказывает политтехнолог, россия уже не может быть ключевым военным партнером Армении, раньше отношения в оборонной сфере были связаны с россией на 97%, но больше этого быть не может. Кроме того, отмечает он, Пашинян добавил, что в концепцию необходимо включить конкретные договоренности с такими старнами, как Иран, Индия, Грузия, США и Франция.

«И рассмотреть вопрос, останется ли Армения в ОДКБ. Подсказываю: лучше не оставайтесь. Зачем вам этот цирк? Так что постепенно, дай Бог, теряет россия такую опору на Кавказе, как Армения. Придет время, и российскую военную базу удастся выгнать из Армении», - заключает Михаил Шейтельман.

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