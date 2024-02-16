Политолог Алексей Буряченко заявил, что Китай действительно имеет много выгод от войны в Украине, поэтому вряд ли он действительно хочет ее прекращения, ведь может сейчас выкачивать из россии ресурсы.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как отмечает гость программы, Китай уже имел свой мирный план, его не очень восприняли, а дальше выглядит так, что он не очень определился, потому что все, что сейчас происходит в мире, в большей степени ему не идет в минус. То есть, объясняет он, Китай получает от россии дешевое сырье, а еще эта выгода от поставок товаров двойного назначения, словом, плюсы есть.

«Китай отдельные отрасли у себя открыл, которые еще и пользуются большим спросом благодаря Украине, которые ранее были не востребованы в Китае, потому что они шли из США и Европы. А сколько машин китайских, сколько станков китайских пошло в российскую федерацию… То есть товаров невоенного назначения, в частности, кстати, продуктов питания, как ни странно», – отмечает Алексей Буряченко.

По мнению эксперта, нельзя сказать, что Китай очень хочет прекращения войны россии против Украины. В то же время, утверждает он, мы можем сейчас видеть, как Китай выходит из тени, это началось после переизбрания Си, это можно услышать в его речах, в частности, в новогодней, хотя там было 80% внутренней тематики, но были и геополитические акценты.

«Об этом говорит прежде всего две параллельные ветви, которые они с Шелкового пути пускают через Среднюю Азию и Ближний Восток, тем самым опять же уменьшая геополитическое влияние в этих регионах российской федерации и наращивая свое. Просто они делают это тихо, они делают это через мягкую силу, традиционно, через экономические инструменты», - объясняет Алексей Буряченко.

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