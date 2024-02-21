Экс-председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж прокомментировал информацию о том, что россияне наступают на 5-и направлениях и накопили десятки тысяч военных в районе Мариуполя, Купянска и Лимана.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Прежде всего путин действует как раз согласно своей стратегии. 22 декабря 2022 провели коллегию Министерства обороны россии, где приняли новую стратегию: не локально проводить операции и не договариваться о каком-то мире на условиях Украины или международного права, а готовить затяжную войну стратегического уровня», - отмечает Николай Маломуж.

Поэтому, рассказывает он, после этого, во-первых, враг развернул ресурсы по мобилизации, скрытые, но по всем направлениям, во-вторых, россия перешла на военные рельсы в плане ВПК, в-третьих, каждая область получила квоты по подготовке резервов на войну напрямую от 40 до 60 тысяч, каждый губернатор контролирует этот процесс.

И это все означает, подчеркивает гость программы, увеличение до 1 200 000 человек ВС рф, это усиление спецназов, соответственно, особенно большое направление – это формирование частных компаний, не только расформированных вагнеровцев, но при армиях, соответственно, 12 структур, которые работают в разных секторах, в разных регионах и подбирают бывших военнослужащих, спецназовцев.

«И это все, что готовится, направляется на войну в Украине. Мы ориентировались еще в начале 2023 года, что такие планы у россии есть, что мы должны сгенерировать человеческие ресурсы, нестандартные стратегические действия. Не только направления ударов, например, по минным полям возле Запорожья или зубы дракона, а как раз там, где действительно есть возможности ударить, где их нет. Линия 1300 км – это огромное направление, там не все перекрыто врагом. Это действия по нанесению ударов в глубоких тылах», – объясняет Николай Маломуж.

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