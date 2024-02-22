Политолог Владимир Фесенко оценил политический аспект выхода ВСУ из Авдеевки и объяснил, связано ли это с Мюнхенской конференцией и понял ли Запад, что все дело в нехватки обещанного оружия.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Во-первых, давайте не заниматься конспирологией. Авдеевка, Мюнхенская конференция, они совпали во времени, здесь не было никакой прямой связи, так совпало. Вопрос о том, выходить из Авдеевки, не выходить, обсуждался несколько месяцев, ну, как минимум 2 месяца. Такой вопрос задавали еще Залужному, и Залужный говорил, что, возможно, придется уйти из Авдеевки, прежде всего чтобы не допустить окружения», - объясняет Владимир Фесенко.

Тем не менее, напоминает он, Авдеевку обороняли, потому что она имела стратегическое значение, это пригород Донецка, это высота, которая позволяла контролировать окружающую местность и наносить удары по Донецку. Но главная причина выхода из Авдеевки, констатирует эксперт, - это нехватка снарядов и другого оружия.

По его словам, на Мюнхенской конференции и убийство Навального, и ситуация с Авдеевкой, и нехватки оружия для Украины имела большое влияние на наших партнеров. Как отмечает гость программы, там и без этого понимали, что нам надо усиливать поставки прежде всего артиллерийских снарядов, и вот события в Авдеевке стали дополнительным сильным аргументом.

«И как раз в Мюнхене целый ряд решений был принят. Например, премьер-министр Дании заявил о том, что они будут передавать всю свою артиллерию Украине, президент Чехии заявил, что Чехия нашла около 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины», - отмечает Владимир Фесенко.

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