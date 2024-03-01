Экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ситуация в Украине сегодня действительно сложная, и самая большая опасность здесь – не искусственный интеллект, а профессионализм тех, кто руководит.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Я в этом случае вижу проблему не в искусственном интеллекте, а в отсутствии какого-либо интеллекта, и здесь искусственный интеллект не поможет. Потому что мы действительно стоим перед колоссальными вызовами, а дергающие за веревки просто не понимают, что они делают. Ну, в большинстве своем, не все, но очень большая часть не понимает», – утверждает Дмитрий Разумков.

В то же время он подчеркивает, что нас сейчас ждет не 1-2 самых сложных месяца, а буквально каждый месяц и каждый день. Как объясняет политик, чтобы в этом убедиться, достаточно просто пообщаться с нашими бойцами из передка, которые обороняют Роботино, которые стоят за Авдеевкой, где нет ни одной линии обороны, с Купянского направления, из Крынок, из других мест, где идут ожесточенные бои .

«Там не в месяцах считается, там в минутах, иногда в секундах. Потому я и говорю, что каждый месяц, каждый день, каждый час, каждая минута, думаю, что каждая секунда. И это будет зависеть от всех нас, куда дальше будет идти страна, как она будет развиваться», – подчеркивает Дмитрий Разумков.

По словам политика, сложная ситуация на фронте и в Украине – это не проблема военных, не в их героизме, этим они еще могут поделиться с другими, они свою работу выполняют на 110%. Как объясняет гость программы, здесь есть большие вопросы к другим, это ставит под угрозу наше с вами будущее как страны, как государства, наших детей, наших семей, наших родителей, всех как украинского народа.

Как сообщала Politeka, Биркадзе оценил работу украинской прокуратуры и заявил, что здесь нужно менять генпрокурора и руководителей на местах, чтобы навести порядок.

Также Politeka писала о том, что Разумков рассказал, будет ли продлен срок полномочий президента Украины.