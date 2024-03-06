Политический философ Андрей Ермолаев объяснил, что сейчас мы имеет российско-украинскою кровавою войну, но ситуация в мире бросает тень на весь европейский континент.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«О том, что российско-украинская война может угрожать континентальной европейской войной, я говорю неоднократно. Считаю, что это один из самых опасных, но вероятных поворотов 2024 года», - заявляет Андрей Ермолаев.

И все-таки, подчеркивает он, есть ключевое и материальное – российско-украинская война, это материальный факт. И она, утверждает гость программы, со своего начала, с момента разворачивания, перехода из гибридного состояния во фронтальную войну несет в себе риск континентальной войны, в которую страны, связанные между собой обязательствами, партнерством, будут вынуждены вступать непосредственно.

«В истории даже знакомого нам 20 века эта ситуация не является оригинальной. Примерно так же жертвой взаимных обязательств и союзнических гарантий были страны, вошедшие в Первую мировую войну, которая вначале тоже казалась войной короткой, а затем обернулась длинными четырьмя годами одной из самых кровопролитных войн в истории Европы», - подчеркивает Андрей Ермолаев.

Что касается угроз европейской войны, объясняет он, то тут есть еще незавершенная интрига, связанная с попыткой перезагрузить и укрепить Запад как единый политический экономический Альянс. И в этом же контексте, констатирует эксперт, есть серьезные внешние угрозы, террористические, военные, не только российско-украинское война, это все же решение кремля, хоть кровавое и ошибочное, и россия за это еще поплатится.

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