Хотя Маск разъяснил свою позицию в отношении прямых пожертвований на предвыборную кампанию, его заявление не исключает участия в другие политические инициативы.

Илон Маск, предприниматель-миллиардер, стоящий за Tesla и SpaceX, заявил, что он не будет выделять средства на предвыборную кампанию ни одному кандидату на предстоящих президентских выборах в США.

Маск поделился этим заявлением в своей социальной сети X 6 марта после встречи с потенциальным кандидатом в президенты от республиканской партии Дональдом Трампом.

В своем посте Маск прямо упомянул: "Чтобы быть предельно ясным, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США". Однако он не исключил возможности внести свой вклад в политические комитеты или другие политические дела.

Согласно сообщениям, Дональд Трамп активно ищет финансовую поддержку для своей президентской кампании, и недавно он встретился с Маском и несколькими другими донорами-республиканцами во Флориде.

Да, Илон Маск категорически заявил, что не будет выделять средства на предвыборную кампанию ни одному кандидату на предстоящих президентских выборах в США. Предприниматель-миллиардер, который недавно встречался с вероятным кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, подчеркнул свою позицию по избежанию прямых пожертвований кандидатам.

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