Политолог Игорь Рейтерович заявил, что россияне наступают на те же грабли с разгоном у нас «Майдана-3», потому что для украинцев Майдан имеет положительную коннотацию, а не так, как для них.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«ГУР прореагировало, говорило о датах, говорило о суммах, мы знаем, кто кураторы этой истории с российской стороны, здесь как бы ничего нового. Вернули, вытащили снова этого суркова, плюс там кириенко, занимающийся политическими вопросами в администрации путина. Они потратили уже по состоянию на сегодня большие очень деньги», - отмечает Игорь Рейтерович.

По его словам, видно, что это уже такая история на разгоне, и с одной стороны, это ожидаемо, потому что, когда у них ничего не выходит на поле боя такого, что они хотели, они начинают качать как-то по-другому. С другой стороны, рассуждает эксперт, радует, что они стандартно наступают на те же грабли, и даже название «Майдан-3» звучит смешно, потому что для украинцев Майдан – это не негативная история, а наоборот.

«А они просто не понимают, у нас просто совершенно разные коннотации в Украине и в россии слова «Майдан», – подчеркивает Алексей Буряченко.

Как отмечает гость программы, это даже удивительно, ведь сначала россия долго работала с Украиной, потом начала с ней воевать, то есть за это время можно было что-то выучить и понять. Тем не менее, констатирует он, нет, и это хорошо, пусть продолжают, ведь чем они тупее, тем нам лучше.

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