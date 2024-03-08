Польский государственный служащий Петр Кульпа заявил, что Туск действительно изучает вопрос блокады украинской границы со всех сторон и пытается решить вопрос с протестующими.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам гостя программы, с этой блокадой границы пошла такая тонкая политическая игра. Попутно он вспоминает, что прошлая польская власть как-то решила не трогать эти протестные настроения, пока еще не начались сами протесты, а весь вопрос можно было ликвидировать раньше, все знали, что это будет. Не так давно, добавляет госслужащий, речь шла о встрече представителей правительств на границе, которая не состоялась, и тут тоже нужно разобраться.

«Я думаю, что это было… Представьте себе, авторитет авторитетов политических на этой земле сказал премьер-министру и президенту Польши, чтобы они появились на границе. Он давил авторитетом, правда? Просто авторитет назначил стрелку», - комментирует Петр Кульпа.

По его словам, сегодняшнее польское правительство работает уже несколько месяцев, и Туск делает действительно очень много, и пытается изучить этот вопрос со всех возможных сторон. Как отмечает госслужащий, ему приходилось работать с Туском, но в других вопросах, и сейчас он оценивает премьера непредвзято, именно как политика, а политик он невероятный.

«Он очень много личной энергии вкладывает во встречи с протестующими. Премьер-министр приходит на переговоры лично, и 4 часа сидит. Я знаю процедуры, я просто в состоянии представить, что это значит. Короче, он делает очень много. С другой стороны, оппозиция (ред. – «Право и справедливость») заинтересована в том, чтобы расшатывать», - объясняет Петр Кульпа.

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