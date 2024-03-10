Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как отмечает эксперт, для Трампа важны голоса Хейли, она выиграла один штат, это Вашингтон, она имеет часть поддержки во многих штатах, в том числе и среди политического истеблишмента. Так что, констатирует он, ее голоса – это существенное пространство, которое Трамп рассчитывает получить во время избирательной кампании, ему важно, чтобы Хейли призвала голосовать за него.

«Но отношения Трампа и Хейли не такие, чтобы она взяла и просто так согласилась отдать эти голоса, призвать и включиться в кампанию Трампа, чтобы привести за руку этих избирателей к участку. Напротив, есть все причины говорить, что Хейли может пойти в демарш и не призывать своих избирателей голосовать. Голосуйте сердцем, скажет она, как вам на душу ложится, потому что Трамп – не мой кандидат. И тогда ситуация меняется, пространство электорального расширения для Трампа уменьшается», - объясняет Виталий Кулик.

У демократов, утверждает он, тоже проблема, есть несколько штатов, Мичиган, например, или другие, которые показывают, что до 12% не определились, и это голоса левой части демократической партии. По словам гостя программы, им не нравится то, что Байден занял сторону Израиля в войне с «Хамасом», то есть они требуют от него пропалестинской линии или не столь поддерживать Израиль.

«И для Байдена это важные голоса. А то, что они сейчас удерживаются во время праймериз – это очень опасный звоночек. То есть электоральное расширение для Байдена также проблематично. То есть, с одной стороны, Хейли создает проблемы для Трампа, а левые создают проблемы для Байдена», - заключает Виталий Кулик.

Как сообщала Politeka, Рейтерович заявил, что россияне потратили уже на сегодня большие деньги на организацию «Майдана-3».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал материал The Wall Street Journal о том, что Зеленский отправил в Судан наших спецназовцев.





